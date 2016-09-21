平常工作是什麼？ 柯文哲：好像是被罵

2016-09-21 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁與台北市長柯文哲今天到台北市幼兒園，共同出席「國家防災日」活動，現場小朋友好奇地問陳建仁，副總統的工作是什麼？陳建仁也以同樣的問題轉問柯文哲，柯文哲回說，「好像是被罵」，引起現場大笑。

根據《中央社》報導，陳建仁與柯文哲一早北市幼兒園，了解防災教育成果及演練執行成效。小朋友看到陳建仁，好奇地詢問副總統平常工作是什麼，陳建仁回答，平常要上班、接見外賓、開會、幫大家解決問題、做大家的僕人。解答小朋友的問題後，陳建仁轉頭看柯文哲說，「我們也來問市長平常都做什麼工作好不好」？結果柯文哲說「好像是被罵」，在場的人聽了忍不住大笑。

根據《東森新聞雲》報導，會後柯文哲受訪時表示，以前大家都說做一天和尚撞一天鐘，但現在有個新概念是「做一天鐘被和尚撞一天」，被問到是否感到委屈，柯文哲則回應「還好」。