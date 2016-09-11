| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆3輛車連環追撞 貨車失控撞進銀樓
 首頁 > 政治

譴責以商逼政 台聯籲終止對中交流

台灣團結聯盟前立委周倪安（中）等人召開[譴責中國以商逼政 呼籲觀光產業轉型]記者會，會中䜋責中國政府上以商逼政，呼籲台灣觀光產業應加速轉型。（記者王藝菘攝）

2016-09-11  11:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕近來陸客團大幅減少，即使政院提出紓困方案，觀光業者仍將在明（12日）發動「百萬觀光夜自救大遊行」走上街頭。對此，台聯今天上午召開「譴責中國以商逼政，呼籲觀光產業轉型」記者會，嚴正譴責中國以經濟威嚇手段迫使台灣政府讓步，台聯也呼籲觀光業者儘快轉型，不能只想依靠中國以及政府補助款。

台聯組織部主任張兆林表示，中國不是以正常關係與台灣互動，這次觀光業者的遊行，就是中國以商逼政血淋淋的例子。他並譴責日前發表「中國觀光客是台灣最需要交的朋友」言論的政委張景森，指出「台灣最不需要的，就是中國用來以商逼政、以經促統的工具─中國觀光客！」

張兆林強調，共產黨揚言若蔡政府不支持九二共識，就要中斷交流，台聯對此完全支持，「這是台聯第一次支持共產黨主張！」在中國還沒放棄併吞台灣前，台聯要求中止與中國一切的交流。

前台聯立委周倪安則引用相關數據指出，馬政府執政八年間，觀光人次是以每年1百萬人次成長，但過去3年的資料卻顯示，即便觀光人客來台人數增加，每人每日的消費額卻逐年減少。

周倪安說，蔡政府善意幫忙紓困觀光業者，但她也要苦口婆心告訴政府，特別要注意中資一條龍情況，如果政府紓困的是中國商人、中國資金，對於台灣本地產業、人民、雇主情何以堪。她並呼籲，蔡政府在觀光業發展以及紓困方案，必須提出評估報告，開放觀光同時，也要對社會安全、國家安全做詳細評估。

周倪安也建議，台灣旅遊不應再限於早期開發的景點，盼觀光業者做更多深度的發展生態、文化旅遊。政府也可趁陸客大幅下降時機，以政策措施引導觀光業者轉型，吸引其他國籍旅客。

廣告
  • 台灣團結聯盟前立委周倪安等人召開[譴責中國以商逼政 呼籲觀光產業轉型]記者會，會中䜋責中國政府上以商逼政，呼籲台灣觀光產業應加速轉型。（記者王藝菘攝）

    台灣團結聯盟前立委周倪安等人召開[譴責中國以商逼政 呼籲觀光產業轉型]記者會，會中䜋責中國政府上以商逼政，呼籲台灣觀光產業應加速轉型。（記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交流 台聯 對中交流
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：譴責以商逼政 台聯籲終止對中交流


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.