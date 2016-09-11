譴責以商逼政 台聯籲終止對中交流

台灣團結聯盟前立委周倪安（中）等人召開[譴責中國以商逼政 呼籲觀光產業轉型]記者會，會中䜋責中國政府上以商逼政，呼籲台灣觀光產業應加速轉型。（記者王藝菘攝）

2016-09-11 11:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕近來陸客團大幅減少，即使政院提出紓困方案，觀光業者仍將在明（12日）發動「百萬觀光夜自救大遊行」走上街頭。對此，台聯今天上午召開「譴責中國以商逼政，呼籲觀光產業轉型」記者會，嚴正譴責中國以經濟威嚇手段迫使台灣政府讓步，台聯也呼籲觀光業者儘快轉型，不能只想依靠中國以及政府補助款。

台聯組織部主任張兆林表示，中國不是以正常關係與台灣互動，這次觀光業者的遊行，就是中國以商逼政血淋淋的例子。他並譴責日前發表「中國觀光客是台灣最需要交的朋友」言論的政委張景森，指出「台灣最不需要的，就是中國用來以商逼政、以經促統的工具─中國觀光客！」

張兆林強調，共產黨揚言若蔡政府不支持九二共識，就要中斷交流，台聯對此完全支持，「這是台聯第一次支持共產黨主張！」在中國還沒放棄併吞台灣前，台聯要求中止與中國一切的交流。

前台聯立委周倪安則引用相關數據指出，馬政府執政八年間，觀光人次是以每年1百萬人次成長，但過去3年的資料卻顯示，即便觀光人客來台人數增加，每人每日的消費額卻逐年減少。

周倪安說，蔡政府善意幫忙紓困觀光業者，但她也要苦口婆心告訴政府，特別要注意中資一條龍情況，如果政府紓困的是中國商人、中國資金，對於台灣本地產業、人民、雇主情何以堪。她並呼籲，蔡政府在觀光業發展以及紓困方案，必須提出評估報告，開放觀光同時，也要對社會安全、國家安全做詳細評估。

周倪安也建議，台灣旅遊不應再限於早期開發的景點，盼觀光業者做更多深度的發展生態、文化旅遊。政府也可趁陸客大幅下降時機，以政策措施引導觀光業者轉型，吸引其他國籍旅客。