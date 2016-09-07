中客減少受衝擊？彰縣長霸氣回：我們多日本客
2016-09-07 16:24
〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院擬提出擴大國旅方案，彰化縣長魏明谷今天到民進黨中常會報告綠能產業與鹿港國家歷史風景區議題，會後被問到陸客減少問題，魏明谷笑著說，中客最愛去彰化附近的阿里山、日月潭，彰化走文化觀光，日本客都來鹿港做深度旅遊，所以中客減少對他們比較沒影響。「但我們也歡迎陸客，可以做朋友。」
民進黨政府上任後，中國遊客數量減少，許多台灣民眾很開心「終於可以去阿里山和日月潭了」，也有旅遊業者叫苦，覺得「人潮就代表著錢潮」，網路上也引發正反意見論戰。
身兼行政院觀光發展推動委員會召集人的政務委員張景森在臉書上一席「陸客是我們需要交的朋友」遭行政院發言人童振源澄清「非行政院正式政策的說法。」
鹿港再6年就建縣三百年，魏明谷今天在中常會報告，希望打造鹿港國家歷史風景區，魏明谷說，彰化開發很早，很多廟宇都三百年以上，也有很多人間國寶，留下許多工藝雕刻、藝文活動等資產，希望打造鹿港成為日本京都那樣的文化觀光領域。
中常會後，魏明谷被問到中客減少問題時說，中客幾乎都到彰化隔壁的日月潭、阿里山，彰化山沒有比人家高，海也是淺海，不過鹿港的文化觀光、民俗受到日本遊客喜愛，所以中客減少對彰化比較沒影響，但是對於中客的態度，彰化跟張景森的態度一樣，「我們不要跟他們為敵，可以做朋友，政府歸政府，民間歸民間，是分開的。彰化也歡迎陸客。」
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