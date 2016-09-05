張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」
2016-09-05 00:21
〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森4日在臉書上發文表示，希望大家都能分清楚人民與政權的差別，「中客是我們最需要交的朋友」，不要再不經意發表歧視中客的言行。對此，律師呂秋遠表示，自己不太能理解張景森在臉書上針對中客來台觀光的發言，因為這完全違背常識與邏輯。
呂秋遠表示，自己對於張景森的言論難以理解，尊重，是從心裡做起的，而不是要別人尊重的，當然有部分人只要提到中國觀光客就會皺眉頭，甚至用很難聽的話挑釁，可是台灣人在中國被歧視的，難道會少嗎？「現在的問題不是一頭熱的去肯定對方是我們最需要交的朋友，而是想清楚，為什麼朋友會這樣對我們。」
呂秋遠也指出，交流是必要的，但是站在大中國沙文主義的立場，就算台灣再好，他們只會覺得台灣是鬧獨立的中國小島，要動武的時候，解放軍不會手軟，所以說有必要說到「中客是我們最需要交的朋友」這份上嗎？再者，歧視語言，兩地都有，但是當他們在這裡觀光，其實台灣人是很友善的，中客不來問題是中國政府，不是台灣人的酸言酸語。
另外，呂秋遠也提醒張景森，蘋果日報訪問林全院長時提到「已經跟張景森說『520以後，臉書是不是可以考慮關閉？』張景森則回說『好』。」政務官因為職務的原因暫時沒有言論自由，且政治人物的誠信，非常重要。
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