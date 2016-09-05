| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
 首頁 > 政治

張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」

2016-09-05  00:21

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森4日在臉書上發文表示，希望大家都能分清楚人民與政權的差別，「中客是我們最需要交的朋友」，不要再不經意發表歧視中客的言行。對此，律師呂秋遠表示，自己不太能理解張景森在臉書上針對中客來台觀光的發言，因為這完全違背常識與邏輯。

呂秋遠表示，自己對於張景森的言論難以理解，尊重，是從心裡做起的，而不是要別人尊重的，當然有部分人只要提到中國觀光客就會皺眉頭，甚至用很難聽的話挑釁，可是台灣人在中國被歧視的，難道會少嗎？「現在的問題不是一頭熱的去肯定對方是我們最需要交的朋友，而是想清楚，為什麼朋友會這樣對我們。」

呂秋遠也指出，交流是必要的，但是站在大中國沙文主義的立場，就算台灣再好，他們只會覺得台灣是鬧獨立的中國小島，要動武的時候，解放軍不會手軟，所以說有必要說到「中客是我們最需要交的朋友」這份上嗎？再者，歧視語言，兩地都有，但是當他們在這裡觀光，其實台灣人是很友善的，中客不來問題是中國政府，不是台灣人的酸言酸語。

另外，呂秋遠也提醒張景森，蘋果日報訪問林全院長時提到「已經跟張景森說『520以後，臉書是不是可以考慮關閉？』張景森則回說『好』。」政務官因為職務的原因暫時沒有言論自由，且政治人物的誠信，非常重要。

相關連結

廣告
  • 呂秋遠提醒張景森，其實台灣人是很友善的，中客不來問題是中國政府，不是台灣人的酸言酸語。（資料照，記者王藝菘攝）

    呂秋遠提醒張景森，其實台灣人是很友善的，中客不來問題是中國政府，不是台灣人的酸言酸語。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客 呂秋遠 張景森 觀光
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.