葉俊榮在太平島寄的明信片 小英：收到囉

葉俊榮登太平島視察期間寄1張明信片給蔡英文總統，蔡英文今日表示，收到了。（圖擷取自蔡英文臉書）

2016-09-02 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕南海仲裁案出爐後，為表達對太平島的重視，內政部長葉俊榮、海巡署長李仲威與高雄市副市長陳金德等一起於8月16日登太平島視察，期間葉俊榮寄1張明信片給蔡英文總統。蔡英文今日表示，收到了。

葉俊榮視察太平島期間一共寄了3張明信片，分別寄給蔡英文、行政院長林全及自己的妻子。蔡英文今日透過臉書表示，「軍人節前夕，收到一封來自南方國土，特別的明信片」。

蔡英文除了指出收到來至太平島的明信片外，也和網友分享明信片的照片，上面寫道，「刻正於南疆太平島，感受官兵活力，島上生氣盎然，生機蓬勃」。