蔡英文：改革需要堅持 也需要等待

2016-08-31 14:36

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕台南市議長李全教當選無效昨判決定讞，兼任民進黨主席的總統蔡英文今天在中常會表示，「歷經一年半的審理，我們終於等到了這一天。」改革需要堅持，但是改革也需要等待。

蔡英文說，改革需要堅持，改革也需要等待。過去的一百天當中，新政府的施政是遇到了一些困難，讓我們的同志和支持者，感到焦急。各位的心情，「我完全可以理解」。國家面臨困境，需要一步一步來解決。也希望大家務必相信，我們一定會堅持改革，而且是堅持用民主跟法治的方式來改革。

蔡英文說，回想去年，賴市長拒絕進入議會，引來一些批評，但是他擇善固執、不計毀譽，堅守民主理念，展現跟黑金對抗的勇氣，絕不屈服。那一段時間，我們力挺賴市長，民進黨除了提出終結黑金政治的改革訴求，也在常會上通過決議，透過修改地方制度法，將正副議長選舉改為記名投票。

蔡英文表示，民進黨執政後，就立刻實踐改革的主張，在立法院的支持下，地方制度法的修正案，很快地就三讀通過。台灣的地方政治，從制度面掃除黑金政治，終於因為政黨輪替，而有了具體的進展。

總統強調，正義來得也許有點慢，但它終究是會來。等待陽光的日子，人心難免會浮動，支持者的心中，難免會有懷疑。不過，賴市長從來沒有懷疑過自己的理念。這樣的等待，終究有了好結果，這是台灣民主深化重要的一步。

相關影音