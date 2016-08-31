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新北傳產智慧化高峰論壇 導入工業4.0

2016-08-31  13:23

〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市經發局為協助境內產業掌握智慧化發展趨勢，今天舉辦「二○一六新北傳產製智慧化高峰論壇」邀請前行政院長張善政等專家參與。新北市副市長葉惠青表示，新北市政府要推動有「在地特色的智慧化」，是多數中小廠也有機會接觸的「普羅式智慧化」，而非大廠的「精英式智慧化」，而不能只針對單點式去做改善，而是要對整個產業鏈串聯。

葉惠青表示，新北市對傳產創新做得非常早，過去是加入技術、市場及行銷等創新元素。而在工業四‧○之後，新北市改導入「智慧化」。而他發現，有幾個原因都會影響到廠商智慧化的動力，如未增加商機跟訂單、礙於原供需結構，無法拓展其他通路、上下游的產業鏈無法串聯等。

張善政受訪時表示，他在閣揆任內推動的「工業四‧○」、「生產力四‧○」就是針對傳統產業、中小企業轉型，但要導入資通訊很辛苦，如傳產連要建構收集大數據架構都不完善，因此認為政府協助很適合。他認為，生產力四‧○是一個未知的領域，每個國家產業型態不一樣，「有點摸著石頭過河的味道。」但對於任內原本還包含工業及農業的「生產力四‧○方案」，現在只剩下工業表示遺憾，希望能再考量。

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  • 葉惠青表示，新北市政府要推動的是多數中小廠也有機會接觸的「普羅式智慧化」，而非大廠的「精英式智慧化」。（記者鍾泓良攝）

    葉惠青表示，新北市政府要推動的是多數中小廠也有機會接觸的「普羅式智慧化」，而非大廠的「精英式智慧化」。（記者鍾泓良攝）

  • 張善政表示，生產力四‧○是一個未知的領域，每個國家產業型態不一樣，「有點摸著石頭過河的味道。」（記者鍾泓良攝）

    張善政表示，生產力四‧○是一個未知的領域，每個國家產業型態不一樣，「有點摸著石頭過河的味道。」（記者鍾泓良攝）

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