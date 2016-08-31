協助改善住宅無障礙設施 內政部編1300萬補助

2016-08-31 13:07

〔記者蕭婷方／台北報導〕內政部今早舉辦記者會，營建署主秘王安強宣布，今年編列1300萬元，將補助11直轄市及縣（市）政府辦理5層以下公寓及住宅公寓大廈改善無障礙設施，最高可補助116萬元；原有公預大廈原有部分無障礙設施改善，最高也有9萬元補助，民眾9月中即可向各直轄市及縣市政府提出申請。

內政部統計，截至去年（104年）第3季為止，全台住宿量約834萬戶，其中5層以下未設置昇降設備住宅約422萬戶，占總住宅數量5成以上。

為因應台灣已邁入高齡化社會，並協助高齡者及行動不便者自立生活，內政部頒布「105年度原有住宅無障礙設施改善先期計畫」，補助的11縣市辦理原有住宅公寓大廈增設升降設備及無障礙設施改善。此次補助包含高雄、宜蘭、花蓮、屏東、新北、台中、澎湖、新竹、台南、嘉義和金門。

此外，為協助民眾改善住宅無障礙設施，內政部也放寬5層以下建築物增設昇降設備相關法令，修正「建築技術規則」增訂100年2月27日前取得使用執照的5層以下建築物增設昇降機，得放寬鄰棟間隔、前院、後院、開口距離，不計入建築面積與各樓層地板面積等規定。

而以往公寓大廈要增設昇降設施常因住戶意見喬不攏告吹。內政部近來也訂頒「5層樓以下公寓大廈於共用土地增設昇降設備應檢附土地及建築物權利證明文件作業規定」，明定建築物增設昇降設備時，僅需共有人數及應有部分一半以上同意。

民眾如需在住宅公寓大廈增設昇降設備，也可選擇循《都市更新條例》、中央都市更新基金補助自行實施更新辦法規定，申請增設昇降機設備補助。

此次修訂，內政部也授權各縣市政府可以納入一定規模以下的免辦理變更使用執照範圍，以及允許採用面積較小的個人住宅用昇降機。

詳情民眾可上「無障礙住宅網站」及「都市更新網站」查詢。