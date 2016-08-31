浩鼎案傳訊大仁哥 是在520之前...

2016-08-31 11:07

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕《壹週刊》今天報導，日前浩鼎案掀起國內政治風暴，近來檢調在前中研院長翁啟惠的電腦內發現上萬封電子郵件，為了深入瞭解案情，檢調單位還傳訊副總統陳建仁作證。

對此，陳建仁副總統辦公室今天發表聲明表示，陳副總統是在今年的5月11日上午約11時，以證人的身份在競選辦公室協助檢方辦理相關案件。當天就訊的檢察官是士林地檢署的黃德松檢察官，待證事由是以「張念慈等違反證券交易法」一案，就訊時間約3個小時。

陳建仁辦公室表示，有關週刊報導，包括就訊日期、相關細節資訊均與事實不符。至於詳細就訊內容，基於尊重司法並謹守偵查不公開的原則，不便說明。