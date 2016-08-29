台中筏子溪上游 洪慈庸爭取整治、新建護岸

2016-08-29 18:32

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區筏子溪上游約330公尺未整治，橫山里長張聖河在市政說明會中反映後，立委洪慈庸今天下午積極邀請水利局等單位會勘，第三河川局允諾將斥資3億多元整治及新建護岸，今年將先辦理都市計畫變更，預計107年辦理土地徵收及規劃作業，完成後即會儘快動工施作。

市府日前在大雅區公所召開行動市府市政說明會，大雅區橫山里長張聖河反映，筏子溪上游未整治，憂汛期時恐有水患影響附近居民，立委洪慈庸當時也與會，獲知後即十分關心，今天下午4時邀集第三河局局長楊人傑、水利局局長周廷彰等到場會勘。

洪慈庸表示，日前先行探勘筏子溪烏橋及農路橋一帶，發現周圍雜草叢生，土石有鬆脫流失狀況，「至少最基本的護岸要馬上做」，經向水利局反映，周廷彰表示，筏子溪屬第三河川局管轄，第三河川局長今天也到場會勘。

第三河川局表示，筏子溪上游屬都市計畫區用地，將於今年辦理都市計畫變更，將私有地等變更為水利用地，預計明年完成，107年辦理土地徵收及規劃作業，徵收費用約2.5億元，再斥資8500萬元進行烏橋至農路橋長330公尺的新建護岸工程。