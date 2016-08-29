| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葉倫「鷹鷹der」 新台幣午盤重貶逾1角
 首頁 > 政治

小英執政百日 他觀察：拔劍四顧心茫然！

2016-08-29  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府執政百日，面對的現實是，民調下滑，且上台第一役花蓮市長補選失利，而此時的蔡英文似乎還是老神在在，但兩岸政策會副會長陳建仲則觀察，認為小英不是故作瀟灑，而是「拔劍四顧心茫然！」

陳建仲投書《中國時報》評論階段的蔡政府，指僅僅百日，民進黨就把民眾對該黨重返執政後的期待消耗光了；而花蓮市長補選失利，也宣告未來花蓮縣長選舉，藍綠將是一場硬戰。

陳建仲分析，現實問題多，民怨走向總統府，包括年金制度引發軍公教集體抗爭、觀光業抱怨冷凍、失業率還在攀升、房市低迷、科技業訂單能見度不高…等，但這已不是打「反馬牌」可以解決，民進黨「執政已百日了，馬桶早被倒滿了，民進黨不能再製造執政垃圾」。

廣告
  • 蔡英文總統。（資料照，記者廖振輝攝）

    蔡英文總統。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸政策協會 執政百日 民調下滑 蔡英文 陳建仲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：小英執政百日 他觀察：拔劍四顧心茫然！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.