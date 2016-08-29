小英執政百日 他觀察：拔劍四顧心茫然！
2016-08-29 10:23
〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府執政百日，面對的現實是，民調下滑，且上台第一役花蓮市長補選失利，而此時的蔡英文似乎還是老神在在，但兩岸政策會副會長陳建仲則觀察，認為小英不是故作瀟灑，而是「拔劍四顧心茫然！」
陳建仲投書《中國時報》評論階段的蔡政府，指僅僅百日，民進黨就把民眾對該黨重返執政後的期待消耗光了；而花蓮市長補選失利，也宣告未來花蓮縣長選舉，藍綠將是一場硬戰。
陳建仲分析，現實問題多，民怨走向總統府，包括年金制度引發軍公教集體抗爭、觀光業抱怨冷凍、失業率還在攀升、房市低迷、科技業訂單能見度不高…等，但這已不是打「反馬牌」可以解決，民進黨「執政已百日了，馬桶早被倒滿了，民進黨不能再製造執政垃圾」。
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