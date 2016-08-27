張美慧發表敗選感言 承諾延續田智宣精神造福花蓮

2016-08-27 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選今天（27日）投票，民進黨候選人張美慧在下午5時許發表敗選感言，恭喜對手魏嘉賢當選，並表示自己會延續田智宣生前的精神，繼續造福花蓮市民。

張美慧誠摯祝賀魏嘉賢當選，也對投票支持她的花蓮鄉親、競選團隊夥伴、家人朋友等人表達誠摯感謝。她表示，自己想跟在天上的丈夫田智宣說，她們已打過美好的一仗，雖然沒有贏得勝選，但未來在任何一個地方、任何一個位子，都會將田智宣的典範、價值、努力用心繼續延續下去。