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張美慧發表敗選感言 承諾延續田智宣精神造福花蓮

2016-08-27  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選今天（27日）投票，民進黨候選人張美慧在下午5時許發表敗選感言，恭喜對手魏嘉賢當選，並表示自己會延續田智宣生前的精神，繼續造福花蓮市民。

張美慧誠摯祝賀魏嘉賢當選，也對投票支持她的花蓮鄉親、競選團隊夥伴、家人朋友等人表達誠摯感謝。她表示，自己想跟在天上的丈夫田智宣說，她們已打過美好的一仗，雖然沒有贏得勝選，但未來在任何一個地方、任何一個位子，都會將田智宣的典範、價值、努力用心繼續延續下去。

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  • 張美慧競選總部下午投票結束後陸續湧入支持者。（記者王錦義攝）

    張美慧競選總部下午投票結束後陸續湧入支持者。（記者王錦義攝）

  • 張美慧發表敗選感言。（翻攝民視新聞）

    張美慧發表敗選感言。（翻攝民視新聞）

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相關關鍵字： 張美慧 田智宣 花蓮市長 花蓮市長補選 魏嘉賢
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