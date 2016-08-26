| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

鍾小平揚言罷免 柯：反正也是要造勢

台北市長柯文哲（中）26日參加認養失業家庭學童活動，會後接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

2016-08-26  17:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議員鍾小平宣布將於國民黨提名參選2018年台北市長選舉，甚至揚言要在9月提案罷免現任市長柯文哲。柯本人則回應，選舉、罷免；創制；複決，本來就是人民的參政權，不想被罷免就要認真一點做（事）。

柯文哲下午出席中華民國就業服務會舉辦的「認養失業家庭學童運動」，被問及鍾小平一事時，柯說 「他不是要選市長嗎？不曉得，反正也是要造勢嘛！」這也是民主政治不得已的地方，知名度很重要，所以都是要炒新聞」。

另就是否擔心鍾小平成為競選下一任市長對手部分。柯文哲則說，現在離選舉還早，他當前第一個要解決大巨蛋、第二個要解決世大運，這才是他要出全力去做的事。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 鍾小平
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：鍾小平揚言罷免 柯：反正也是要造勢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.