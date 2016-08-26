鍾小平揚言罷免 柯：反正也是要造勢

台北市長柯文哲（中）26日參加認養失業家庭學童活動，會後接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

2016-08-26 17:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議員鍾小平宣布將於國民黨提名參選2018年台北市長選舉，甚至揚言要在9月提案罷免現任市長柯文哲。柯本人則回應，選舉、罷免；創制；複決，本來就是人民的參政權，不想被罷免就要認真一點做（事）。

柯文哲下午出席中華民國就業服務會舉辦的「認養失業家庭學童運動」，被問及鍾小平一事時，柯說 「他不是要選市長嗎？不曉得，反正也是要造勢嘛！」這也是民主政治不得已的地方，知名度很重要，所以都是要炒新聞」。

另就是否擔心鍾小平成為競選下一任市長對手部分。柯文哲則說，現在離選舉還早，他當前第一個要解決大巨蛋、第二個要解決世大運，這才是他要出全力去做的事。