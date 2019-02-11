〈北部〉《北市》年節拜宮廟 別忘祭祭五臟廟

2019-02-11

〔記者鍾泓良／台北報導〕過年期間舉家都會到處參拜，希望在新的一年祈求好彩頭。台北市市場處表示，台北市知名廟宇周邊有許多好吃好玩的夜市，如松山慈祐宮旁有饒河街夜市、霞海城隍廟只要十分鐘路程即可到寧夏夜市，讓市民求得好運的同時，也可以祭五臟廟。

創建於清乾隆時期的松山慈祐宮鄰近捷運松山站，周邊有頗富盛名的饒河街夜市，胡椒餅、藥燉排骨、蚵仔麵線、牛肉麵等美食應有盡有。而在夜市吃飽後，民眾也可以到一旁的彩虹河濱公園欣賞河景，晚間的彩虹橋經燈光投射，適合全家人或情侶一同在此欣賞夜景。

還有，位於迪化街一段台北霞海城隍廟的月下老人是祈求好姻緣的保證，與心儀的對象參拜後，也可以走幾步路到台北市知名的美食之地─寧夏夜市吃蚵仔煎、知高飯及焢肉飯，後段更有許多夜市小遊戲，讓你贏得玩偶獎品送給愛人。

另外，靠近捷運圓山站的大同孔廟及大龍峒保安宮旁就有一個小而美的大龍夜市，滷肉飯、湯圓、沙茶羊肉小吃攤等都是不錯的選擇。而到龍山寺參拜觀世音菩薩後，一旁也有艋舺夜市、華西街夜市，都是當地歷久不衰的美食之地。

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