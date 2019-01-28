〈北部〉桃園燈會逢情人節 應景花燈浪漫

2019-01-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為期十三天的「二○一九桃園燈會」將於二月十二日登場，四大展區設置四十七組花燈。位在桃園區三民公園的主燈「桃園魔法師」，將於後天晚上六點半試燈。另一方面，燈會期間逢西洋情人節，主燈區也設有多組應景花燈，讓展區洋溢濃郁幸福感。

市府觀光旅遊局表示，三民主燈區「桃園幸福城」規劃設置廿三組花燈，也是最多花燈展出的燈區，主燈「桃園魔法師」結合阿拉丁神燈童話及市圖總館、捷運等桃園的重大建設，還有一座巨大獎盃代表桃園即將舉辦全國運動會，展區另打造大型粉紅色信封裝置藝術、以十個大型鑽戒造型串聯的粉色廊道，及滿溢「I Love You」字樣和情侶圖樣的光牆等，搭配情人節營造浪漫空間。

桃園區汴洲之美橋的水汴頭燈區「歡樂音樂城」設置七組花燈，主燈「水舞桃園」為拿著畫筆的巨大胡桃鉗娃娃；龜山區星月橋的龜山燈區「AI智慧城」設置八組花燈，主燈「AI新桃園」為兩座巨型機器人串聯而成；蘆竹區竹夢橋的蘆竹燈區「夢遊仙境」設置八組花燈，主燈「花漾桃園」以愛麗絲及巨大粉嫩的桃花重現童話故事的夢幻場景。

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