〈中部〉后里百合早開價低迷 外銷拓展商機

2019-01-26

〔記者歐素美／台中報導〕今年暖冬造成后里區百合提早開花，價格低迷，市府補助收購業者每枝資材費及運費各六元，農友並可獲補助十元，以穩定價格，昨再出口一貨櫃的百合、劍蘭、文心蘭、菊花和火龍珠等共約三萬枝花卉至香港，其中百合約兩萬枝；農業局長蔡精強表示，這次外銷約有兩百萬元經濟效益，除穩定國內花卉價格，也為花農拓展更寬廣的海外通路。

今年氣候溫暖，百合提早兩週盛開，因春節未到，致價格低於農友成本，農業局為穩定價格並舒緩國內市場供需壓力，推出「台中市拓展百合國外市場輸銷計畫」，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場只要向台中農民收購於台中市轄內生產的百合並外銷，即可依實際出口量申請每枝補助包裝資材六元及運費六元，另補助農民每枝十元，外銷目標量為廿萬枝，目前百合花已外銷日本十萬枝，昨再銷往香港近兩萬枝。

蔡精強昨前往台中后里花卉外銷裝櫃現場，關心花卉出貨情形。他表示，市府輔導后里區農會出口一個四十呎貨櫃花卉銷往香港，包含百合花、劍蘭、文心蘭、菊花及火龍珠等五種花卉，共約三萬枝，創造近兩百萬元經濟效益，除穩定國內花卉價格，更為花農拓展通路增加收益。

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