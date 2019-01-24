〈台北都會〉林堉璘宏泰公益信託 捐自動心肺復甦機

2019-01-24

〔記者王宣晴／新北報導〕「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」昨天捐贈價值八百萬元的十組「自動心肺復甦機」給海洋委員會海巡署艦隊分署，由公益基金副執行長王濬智代表捐贈，海巡署艦隊分署並舉行緊急救護演練，確保「自動心肺復甦機」發揮最大功效。

海巡署艦隊分署表示，在海上執行救難工作時，經常會遇到海象條件不佳的清況，救難人員必須一手抓穩固定物，所以只能用一隻手進行急救，無法穩定施作ＣＰＲ，導致患者狀況危急。

根據國內以往使用「自動心肺復甦機」的救人效益，救活率平均約三十八％，已有一萬四千多人次的消防人員接受教育訓練。

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