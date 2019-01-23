〈南部〉《台東》3515萬補償費待領 地政處提醒15年為限

2019-01-23

〔記者張存薇／台東報導〕屬於自身的權益要注意！台東縣政府地政處清查尚未領取的土地徵收補償費，自二○○四年累積迄今仍有三千五百一十五萬元未領回。地政處提醒民眾，超過十五年未領取款項將歸屬公庫，地政處已整理出相關土地坐落地號、金額等資料，民眾可上地政處網站查詢。

地政處表示，若民眾土地曾經被徵收，機關會通知領取補償費，但若一直沒有領取，用地機關會先將補償費存入專戶保管，如果經過十五年還是沒人來申領，這筆徵收補償費就會歸屬國庫，因每年土地徵收狀況不同、土地徵收補償費也不同，以前三年資料來看，平均一年約有五、六十萬元經費充公。

地政處長沈碧恕表示，未領取的原因主要是，被徵收土地繼承人太多、所分配到的補償金額少而不願領取，也有因為繼承人移居國外，屢屢通知不到，截至去年底仍有三千五百一十五萬元還未領取，縣府會持續主動查對戶籍資料，並聯繫相關繼承人領取徵收補償款，民眾也可跨縣市申請補償費。

地政處去年起主動查對資料，並至各鄉鎮訪視所有權人後，已協助當事人領取將近一百萬元的保管款，還未領取補償款的資料已造冊，民眾可上地政處網站內業務專區／土地徵收補償費保管款專區查詢。（網址：http://www.taitung.gov.tw/Land/cp.aspx?n=3991E717C3394C0E）

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