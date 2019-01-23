〈中部〉《台中》一中商圈、天津年貨大街 封街拚買氣

2019-01-23

〔記者張菁雅、許國楨／台中報導〕天津路服飾商圈、一中商圈年貨大街即將登場，為刺激買氣，兩商圈都祭出抽獎活動，前者最大獎是gogoro機車，後者則是五萬元現金券。另外，兩場活動都將封街舉行。

天津路服飾商圈有「台中五分埔」之稱，商圈管委會將於廿五日至二月四日舉辦年貨大街，共有三百多個攤位，包含年節百貨、南北雜貨、美食、寢具特賣及秋冬清倉服飾等。管委會表示，廿五日下午三時開幕，將有總價廿萬元的紅包從天而降，另外，即日起至二月四日中午十二時止，在會員店家消費滿三百元，即可兌換摸彩券一張，將送出六輛gogoro機車。

一中商圈「一中金豬，花漾市集」則於二月一日至十七日登場，開幕當天將送出八八八個金豬獻吉紅包，且活動期間消費滿百元即送摸彩券，有五萬元現金券、五十五吋液晶電視、Dyson吸塵器等百項大獎，還有八百杯珍珠飲品十元瘋狂賣、獨立樂團及校園熱舞等活動，閉幕當天則將準備湯圓及一百組繪畫燈籠免費送給民眾。

另外，配合活動舉行，天津路二段將在廿四日至二月五日進行交通管制，禁止汽機車通行；一中街、育才南街則自卅一日至二月十八日封街。第二分局呼籲民眾可搭乘大眾運輸工具到場，開車民眾則請將車輛停放在會場周邊停車場。

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