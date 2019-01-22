〈台北都會〉北農總經理人選拍板 柯要求須議會備詢

2019-01-22

〔記者鍾泓良、林惠琴／台北報導〕台北市副市長、北農董事長彭振聲昨下午與農委會主委陳吉仲討論北農董事長及總經理人選，終於定案。彭振聲會後受訪表示，市長柯文哲尊重由農委會推薦的農金局副局長翁震炘接任總經理，柯市長並提出總經理需到議會備詢等條件，雙方均表同意。農委會另希望於農曆年前選出總經理，因此將在廿四日常務董事會當天下午再開臨時董事會，聘任新的總經理；董事長則等到過年後，再由前議員黃向羣接任，農委會也同意北市府提出的人選。

24日開臨時董事會 將聘任翁震炘

記者追問，臨時董事會依「公司法」須在七天前通知，但距離廿四日僅兩天時間，是否不符合規定。彭振聲解釋，農委會有說明，若遇過年等特殊情形，可由董事長自行決定開會時間，不受限於七天規定。

過年後由前議員黃向羣接任董事長

彭振聲表示，市長對於總經理也提出幾項要求，包括推動果菜供應人實名制以利推動食品安全，總經理須到議會備詢，陳吉仲與翁震炘均表示同意。

至於董事長何時改選？彭振聲說，二月下旬、三月上旬由市府推派黃向羣取代他擔任常務董事，自動去除董事長位置，最後由臨時董事會推舉黃向羣擔任董事長；而農委會是否同意黃擔任董事長，彭表示「雙方都尊重彼此人選」。

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