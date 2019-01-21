〈南部〉內、外霾害交逼 台南市空品糟透了

2019-01-21

〔記者蔡文居／台南報導〕中國霾害入侵，加上台灣自產的空污，連續兩天，台灣西半部空氣品質嚴重惡化。台南市昨天一片霧茫茫（見圖，記者蔡文居攝），遠方大樓淹沒在霾害中，除安南站外，包括台南、新營及善化測站的PM2.5濃度均破百。其中，善化站昨天上午十點時，高達一一五微克／立方公尺，整個台南地區嚴重紫爆。

PM2.5破百 大樓淹沒在霾害中

環保局表示，這一波空污主要是受境外的中國霾害移入所致，整個西部空品均不佳，其中PM2.5濃度高值就落在嘉南平原。環保局並說明，南市PM2.5年平均值濃度由二○一三年卅六微克／立方公尺降至二○一八年二十三．八微克／立方公尺，近六年大幅改善卅四％。

環保局表示，元月十九日的大環境風向從前天的偏東風轉為東南風，遇到地形繞流後，台灣海峽形成背風渦旋，將中國福建、浙江沿岸的污染物隨渦旋西北風，往台灣西部陸地堆積，由於東南風吹拂下，風速弱、濕度高，使得台南的污染累積反應速度加快。前天起即成立跨局處應變小組，執行應變作業，包括增加洗街作業、工廠、工地、移動污染源的查核等。

環保局表示，台灣因高山地形發達，秋冬季節盛行東北風，台南位於西南部就屬於背風面，天氣穩定空氣缺乏對流，導致秋冬季節空氣污染物便不容易消散，而秋冬降雨偏少、上風處及境外空污隨冷高壓移入等因素，先天地理環境與氣候條件便不利於台南的空氣品質。

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