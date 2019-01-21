〈中部〉嘉市垂楊路早年僅存楊柳樹 枯倒移除

2019-01-21

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市垂楊路嘉義女中前早年留下的最後一棵楊柳樹，不敵病蟲害摧殘，本月十四日經環保單位移除枯死植栽，讓不少市民感慨；可喜的是，垂楊路頭垂楊國小校門前，去年六月新植的四棵楊柳樹生長情形良好，楊柳垂枝隨風搖曳，另有一番風情。

去年新栽4棵楊柳 生長良好

建設處公園管理科長陳嘉麗說，嘉女前這棵楊柳樹命運多舛，遭受病蟲害侵襲，二○一六年被梅姬颱風強風吹垮，樹幹折斷成兩半，楊柳樹展現堅韌生命力，後來進行病蟲害防治，殘枝又長出柳葉，無奈最終仍不敵病蟲害，憂心倒伏危及行人安全，日前請環保局清潔隊移除。

許姓等市民獲悉垂楊路早年最後一棵楊柳樹「歸天」，無不惋惜，早期垂楊路是條河溝，兩旁種滿柳樹，因垂柳盈岸而得名，建議市府再造「楊柳再現」場景。

對此，陳嘉麗表示，楊柳樹的枝葉細長、遮蔭效果不大，目前垂楊路人行道綠美化，以矮灌木或有遮蔭效果植裁為主，如須補植也是如此，沒考慮將垂楊路植栽全面更換為楊柳樹；至於嘉女前這棵楊柳樹移除後，樹穴土壤待噴藥防治，會討論是否補植楊柳樹。

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