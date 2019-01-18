〈南部〉二手家具再利用 台東送弱勢家庭

2019-01-18

〔記者王秀亭／台東報導〕年終大掃除，不少民眾汰換家具，台東縣社會處與台東縣環保局、台東市公所合作，經簡易修繕後，送到有需求的經濟弱勢戶或社福團體，讓家具可以循環再利用。社會處社會救助科表示，最需要木板床、桌椅及衣櫃等二手家具。

台東縣長饒慶鈴昨天到巨大廢棄物回收再利用工廠，實地了解縣內二手家具再利用狀況，饒慶鈴表示，縣府自二○一六年起開辦實物銀行，提供有需求的經濟弱勢戶必要民生用品等物資，過程中發現部分家庭「家徒四壁」，只能臥睡在水泥地板、桌上，或坐在地板上用餐，而提出二手家具再利用計畫。

縣社會處長曹劍秋指出，巨大廢棄物回收再利用工廠讓漂流木變身精美家具，近年漂流木減少，家具數量也變少，社會處遂與環保局合作，利用工廠空間，將來自各界捐贈的二手堪用家具，進行蒐集、存放及媒合，台東縣木工業職業工會志工義務協助修繕家具至堪用狀態後，再轉送給有需求的經濟弱勢家庭、社福團體。

社會處目前已接獲一百七十五件二手家具，多為民眾捐贈及搬家公司協助搬家時取得的堪用家具，建議民眾先連絡社會救助科，確認堪用可修繕後，會協助民眾載運，電話：089-350731。

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