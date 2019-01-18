〈台北都會〉新北首處公辦都更 永和大陳社區上樑

2019-01-18

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜上任後「拚都更」，位於永和區的大陳社區單元二的公辦都更案，昨天舉行上樑儀式，市府將社區切割成七個更新單元，單元二是第一個上樑，進度最快；城鄉發展局長黃一平表示，將興建三棟廿九層的住宅大樓，共規劃六八七戶、十五戶店鋪及七二四個汽車停車位，預計今年底完工。

共分成7個更新單元 總面積8.2公頃

市府主辦的大陳社區都市更新案，是行政院在二○○六年劃定「推動全國五十處政策性都市更新案」以來，新北市第一個動工的案件，也是全市第一個公辦都更示範基地，總面積達八．二公頃，目前約有一千五百戶，因產權複雜、整合困難，全區分成七個單元陸續推動，單元二經歷四年意見整合，終於得到多數住戶同意，在二○一六年動工。

單元2將規劃687戶 預計今年底完工

副市長陳純敬表示，周邊環境透過都市更新後，留設公共開放空間、規劃六公尺以上的人行道及配置○．四公頃的綠地空間，改善目前巷弄狹小及環境擁擠的問題；黃一平說，市府在推動過程舉辦數十場說明會、協調會，並派員進駐當地了解居民需求，完工後除了改善居住環境，也提供社區活動中心、公共托育及托老中心，改善當地的生活機能。

雖然大陳社區的單元二已經上樑，但其他六個單元仍進度延滯，市府曾在二○一七年底針對單元一、三、四公告招商，礙於景氣不佳，廠商投資意願低，加上仍有部分住戶反對，至今沒下文，地方憂心恐遙遙無期。

議員：市府條件嚴苛 其他無廠商投標

永和區市議員連斐璠指出，單元一、三、四招商案沒有廠商投標，原因是市府的條件嚴苛，例如要求公益回饋空間做庇護工場、興建消防體驗館等，該社區產權複雜，整合已有困難，再加上景氣不佳，市府苛求廠商的社會責任，廠商評估後認為利潤太低而不願投入，造成都更案「卡關」。

連斐璠說，多數社區居民都期待都更案加速，現在最大問題不在於住戶意見整合，而是廠商卻步，市府應檢討招商條件，不要過於理想化；都更處表示，已檢討招商條件，針對容積獎勵、保證金等研議修正，提高廠商的參與誘因，預計今年上半年將重新公告招商。

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