〈中部〉《台中》春節防類流感 醫學中心、區域醫院2/2 開特別門診

2019-01-18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內流感疫情升溫，中市今年以來二個多星期已有六名流感併發重症病例，四人還在加護病房治療中，一歲女嬰已經出院，都沒有施打疫苗，衛生局提醒，今年流感接種率下降，目前流感疫苗僅剩五千多劑可供應至本月底，應儘快施打。農曆春節是流感高峰期，要更注意防疫，二月二日起，醫學中心、區域醫院將開設類流感特別門診。

今年以來已有6流感併發重症病例

目前社區流感病毒為Ａ流H3N2及H1N1共同流行，中市今年流感併發重症患者有一名是一歲女嬰，一月四日出現咳嗽、發燒就醫，兩天未改善再就醫為重症，被送入加護病房治療，九日出院，家裡的父母和姊姊也都有類流感症狀，衛生局提醒民眾，家中有老人或嬰幼兒，更要小心防疫。

另五名流感併發重症病例分別為三名五十幾歲、二名六十幾歲患者，目前仍有四人在加護病房，一人已轉到普通病房。

門急診就診人次破萬 春節入高峰

依據疾管署監測，台中市上週類流感門急診就診共一萬一千四百三十六人次，就診率十一．二一％，數字都逐漸攀升，預計春節達到高峰。

受到今年流感疫苗遭污染影響，今年流感疫苗接種率明顯下降，公費對象施打率僅卅九．三％，比去年四十五％明顯減少，且六個月至三歲幼兒僅四十三．九％影響最大，各年齡層都減少約十％、廿％，接種率一直很差的五十至六十四歲壯年族群更降至十七．六％，整體疫苗涵蓋率降低。

查詢特別門診醫療院所 可上衛局官網

衛生局疾管科長湯澡瑛提醒，目前成人劑剩三千多劑、幼兒劑二千多劑，提醒施打疫苗仍是預防流感的最好方法，現在注射，二週能產生保護力，還來得及。

衛生局長曾梓展提醒，民眾如有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀，應戴口罩、就醫，如有呼吸困難、急促、發紺、血痰，或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，則應儘速至大醫院就醫。至於春節有開設類流感特別門診的醫療院所，可上衛局官網查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/