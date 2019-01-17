〈南部〉池上伯朗大道附近稻田 又變停車場了

2019-01-17

〔記者王秀亭／台東報導〕即將進入春節旅遊旺季，台東縣池上伯朗大道附近農地再度鋪上碎石，民眾爆料表示，明顯是自行車出租業者為農曆春節停車空間不足，預做準備的臨時停車場，縣府地政處表示，因該塊農地已違反農地農用規定，十日已行文要求業者說明改善，該業者已三度違法，恐將開罰。

地主鋪上碎石 違反農地農用規定

五年多前池上金城武樹爆紅，帶動池上鄉的自行車出租業，遊客喜歡騎著自行車在伯朗大道、文化景觀區內漫遊，大批旅遊人潮衍生停車問題，文化景觀區周邊多塊農地變停車場，但因違反農地農用，遭台東縣政府開罰，業者轉而以非農地的農戶自家曬穀場作為停車場，使停車問題獲得紓解。

疑為春節旅遊旺季預做準備

爆料民眾表示，位在台九線旁的一處農地近日鋪上碎石，雖未設置招牌、建物，但該塊農地就在台九線轉進文化景觀區旁，多年前曾是自行車出租業者的停車場，經縣府開罰才回復農地使用，農曆春節將至，讓人直接聯想是準備做為停車場之用。

縣府：已行文要求業者說明改善

縣府農業處農業輔導科長陳登裕表示，該塊農地地主（亦為自行車出租業者）曾經申請休閒農場，農場占地五分多，其中三十五％欲作為停車場空間，換算後可停一百多輛車，停車空間太大，不符休閒農場規定的比例，去年十二月予以駁回，並建議應將停車空間下修至五％（約可停二十多輛），地主迄今未再提出計畫。

休閒農場申請未過，卻鋪上碎石，縣府地政處地用科長張哲熙表示，經實地會勘，農地以舖上碎石，明顯非農地農用，已違反區域計畫法，十日已行文業者，並給予業者十天陳述意見，由於該業者曾在二○一六、二○一七年皆因違反農地農用，遭到裁罰，此次再度違規，若未在期限內陳述意見及改善，開罰金額恐要二十萬元起跳。

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