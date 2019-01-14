〈中部〉《台中》百合提早盛開 啟動海外輸銷計畫

2019-01-14

〔記者張軒哲／台中報導〕今年氣候溫暖，百合提早於春節前盛產，市府推出「拓展國外市場輸銷計畫」，即日起至五月卅一日，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場，只要向台中農民收購於台中市轄內生產的百合並外銷，可依實際出口量申請每支補助包裝資材及運費各六元，農民生產端每支也有十元補助。

花期難控制 過年前20天綻放

台中市是國內重要的百合產地，種植面積約二○二公頃，年產量達四千多萬支，約佔全台產量五十八％，百合栽培技術成熟，主要產區包括后里、新社、外埔、神岡及石岡等地區，以往配合年節需求調節產期。今年逢暖冬，百合約提前二十餘天盛開，讓農民無法配合過年花期。

農業局說，為照顧農民收益並舒緩國內市場供需壓力，鼓勵全國貿易商、農會、農民團體及合作社場協助拓展台中百合市場通路，市府推出此獎勵計畫，只要將台中百合行銷國外，除補助貿易商百合包裝資材每支六元及運費每支六元外，農民生產端每支也可獲十元補助，今年計畫目標外銷量為二十萬支，請符合資格單位踴躍申請補助，共同將台中的優質百合行銷至全球。

后里區花農陳欽全說，栽植百合花二十多年，是典型靠天吃飯，而台灣平常插花者少，過年較多民眾買花應景，價格比較好，花農才集中在過年前栽植。前年是來不及在過年開花，今年卻是提早盛開，他表示，種植的時機點很難拿捏，加上面積廣大，也很難裝冷氣，政府的補助，對農民不無小補。本來內銷過年花，卻提前盛開，大家都很無奈，盼政府要鼓勵台灣人民多用花，獎勵插花班推廣插花，才是根本之道。

空運外銷模式 日本訂10萬支

此外，陳欽全說，這次補助期間較長，近日採空運外銷，已有花農加入外銷行列。農業局長蔡精強說，已連續兩天採購五千把百合送給花博民眾，市府之前補助過水果外銷，首次補助百合外銷，目前日本已經訂了十萬支，香港兩萬支，市府會持續協助農民，盼能讓花價回穩。

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