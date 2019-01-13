〈北部〉建宜蘭、羅東轉運站 年底動工

2019-01-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府在縣內興建頭城、礁溪、宜蘭、羅東及蘇澳五大轉運中心，但宜蘭及羅東轉運站均為臨時站，縣府計畫重新興建，宜蘭轉運站經費約三億元，要原地重建；羅東轉運站則將遷移至傳藝路與光榮路口，總經費約十億元。縣府計畫透過促參或設定地上權方式招商，兩案預計在年底動工。

縣府規劃，宜蘭轉運站基地面積○點五公頃，預計興建地上一層，地下兩層建築，共設有十四個月台、五十九個汽車停車位及七百個機車停車位。

羅東轉運站基地面積一點二公頃，縣府計畫興建地上五層，地下兩層建築，一樓作轉運站使用，二至五樓則透過招商作為商場，共設有十六個月台、四百九十八個汽車停車位及一千一百個機車停車位。

縣交通處指出，宜蘭轉運站因是原地重建，須先興建臨時站再改建轉運站，縣府也會解決目前臨時站上下車距離過長問題，並導入綠建築概念，打造出獨樹一格的轉運站，降低營運所需的電力成本。

至於羅東轉運站，交通處預計透過促參或設定地上權的方式招商，總投資經費預估十億元，已積極與潛在廠商接洽，盼讓招商順利進行。

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