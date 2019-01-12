〈南部〉元宵沒燈會被酸爆 高雄市府宣布延3天

2019-01-12

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○一九高雄燈會展期縮水、且沒到元宵節就結束，引起議論，元宵節沒燈會也被網友酸爆是高雄頭一遭，連高雄市長韓國瑜也覺得需再討論，高市觀光局長潘恆旭昨順應民意，宣布燈會延長三天、到元宵節後一天。

元宵節後一天結束 夜市也同步

高市觀光局說明，愛河（高雄）燈會原定從二月九日（大年初五）辦到十七日（初十三），延長三日則為廿日（初十六）結束，夜市也同步。

高雄燈會最近討論度頗高，先是場地改變、由原來規劃的高雄港移到愛河畔；接著被定名為「金銀河」，遭網友酸有夠俗，乾脆叫金包銀；近期則因展期縮短，還沒到元宵就結束，讓人覺得很奇怪。

網友對此規劃也大酸特酸，「高雄燈會史上頭一遭」、「真的是來亂的」、「就找個理由辦個愛河夜市就不」、「應該是想讓民眾在元宵節專心吃湯圓吧」、「要大家都去逛屏東台灣燈會的意思」、「有想過元宵節的心情嗎」。

潘：原想串聯佛光山、台灣燈會

對於展期縮水衍生質疑，高市觀光局長潘恆旭原本指出，是想讓佛光山燈會、高雄燈會與屏東台灣燈會相繼串聯舉辦，擴大南部燈會聲勢，一舉將中北部跟亞洲遊客都引導來南部，且屏東燈會周遭住宿空間不多，可望為高雄旅宿業帶入人潮。

韓：營造燈會一棒接一棒 是新構想

高雄市長韓國瑜昨第一時間也表示，原本調整型態類似燈會接龍，串聯南台灣幾個燈會活動，營造出一棒接一棒的感覺，這確實是新的構想，只是造成很多人議論，他會再跟觀光局進一步討論。

昨天下午，先是傳出燈會展期將順應民意、延長兩天，後來潘恆旭在出席烏魚子佐酒賽活動時，對外宣布燈會將延長三天，從二月九日到廿日，觀光局幕僚事後也確認，燈會與夜市同步延長到廿日。

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