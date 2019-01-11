〈南部〉4天18萬潮州春節市集 攤位租金創紀錄

2019-01-11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州春節市集每年攤商競標「卡位戰」備受矚目，昨天在潮州鎮公所開標，最高價以十八萬一千零十一元奪標，比去年最高價高出兩萬多元，刷新租金紀錄。

比去年高出2萬多元

潮州鎮公所表示，今年取消市集裡的舞台演出節目，「特區」攤位從原本六十個增加為六十七個，每個攤位兩萬起標，今年共有三百一十一個標單競爭，光押標金就超過六百萬元，投標人數也比去年成長三成。

今年特區最高得標價是特二的十八萬一千零十一元，第二高價是特一的十七萬一千零十一元，均比去年十六萬一元還要高，儘管最低得標價為兩萬三千兩百元，六十七個特區攤位總得標金額仍達三百六十四萬餘元，平均每個攤位要價五﹒四萬元，堪稱史上最貴。

有業者準備近兩百萬押標金，以四、五萬不等的金額「包牌」，最終順利搶下十三個攤位。

「得標金額年年攀新高，已經到頂了！」，攤商透露，近年以夾娃娃機、遊戲攤位最熱門，人事成本低且不分晝夜營運。

公所擬將盈餘用於社福

潮州鎮長周品全表示，潮州春節市集擁有三十多年歷史，從原本三百公尺長的小年街，到現在總長度達一千兩百公尺，每年吸引超過二十萬人次湧入，已經成為潮州一大特色，今年市集從除夕上午八點至大年初三晚間十二點結束，四天三夜不分晝夜營業，公所將等市集結束後結算盈餘，規劃把盈餘用於鎮內的社會福利政策。

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