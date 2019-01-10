〈南部〉國旅暖冬遊 觀旅局邀網紅宣傳

〔記者洪瑞琴、王俊忠／台南報導〕交通部觀光局國旅暖冬遊專案擴大並延長至一月卅一日，配合這波暖冬遊方案，南市觀光旅遊局除了透過遊客可觸及的管道協助發送台南參與業者資訊，包含臉書「台南旅遊」粉絲團、「台南旅服中心」粉絲團、Tainan visitor info的LINE等；同時也透過一些KOL、網紅、社群媒體協助轉發，大力宣傳︰「現在遊台南，就對了！」
林意箴代言 點閱人數破7萬次
「台南旅遊」冬季宣傳片邀請新一代女神林意箴代言，點閱數已破七萬次，勝過去年十一月底寶可夢皮卡丘宣傳影片，同時搶攻這波國旅暖冬遊市場。
林意箴有股獨特慵懶又舒適的美女氣質，宣傳影片精準抓住符合台南韻味步調，不能錯過夜市中帶著微醺的酡，徜徉在搖曳的粉白秋芒，走進神聖靜謐的青色神學院，拜訪奇美經典西洋建築，紫暮中與候鳥一期一會，由她輕盈帶路「暖冬來台南，尋找絕美的顏色，在感動中駐留」。
暖冬遊無區域限制 可住本地旅宿
觀光旅遊局指出，國旅暖冬遊方案沒有區域的限制，每個人都有一次機會，住哪裡都可以。觀旅局表示，針對南市相關公、協會也以公文方式發送，鼓勵台南市民利用這次方案體驗台南的住宿服務，希望藉由這波活動，讓更多遊客感受台南旅宿業的優質服務。
觀光旅遊局表示，這次暖冬遊優惠，全台有超過三千六百家旅宿參與，其中台南參與業者將近三百家，住宿類型多元，包括星級觀光旅館、平價旅宿、具當地風格的民宿等可供選擇。
例如市區小南天生活輕旅推平日單人房一四八八元，符合補助一千五百元資格者可不必自費入住；劍橋飯店表示，雖無零元住宿房間，但自費額度不高，且送早餐與停車，吸引不少旅客光顧，訂房率比平常增加兩成以上。
詢問度高 一月訂房率明顯增加
幾家五星級飯店也表示，政府推出國旅暖冬遊補助後，旅客詢問度高、一月份訂房率明顯增加，補助政策頗受國人青睞。
還有許多旅宿業者自主加碼優惠，例如台南老爺行旅，即日起至官網預訂住房專案，即享房價現折五百元，亦可搭配暖冬遊專案使用；UIJ Hotel友愛街旅館推出「國旅暖冬遊最大化」方案，旅客有機會零元入住。另外，台南晶英酒店、大員皇冠假日酒店等星級旅館，雖然沒有加入「擴大國旅暖冬遊」，但也各自推出優惠方案，沒有身分證限制，一樣享有好康優惠。
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