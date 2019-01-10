〈中部〉《台中》英檢高級一試過關 高三生「金厲害」

2019-01-10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕超狂高三生！挑戰高難度的全民英檢高級一試就過關！台中家商應用外語科高三生陳子劼（音同「傑」）從小在台灣土生土長，國二就通過全民英檢中高級，今年再挑戰全民英檢高級，首試就過關。

陳子劼求學以來，沒有特別讀雙語學校加強英文，僅自小一起對於學英語很有興趣，國二先挑戰全民英檢初級過關，國二下跳級考中高級，又是一試過關。

高二時多益考出960分

入學台中家商應用外語科後，學的都跟興趣有關，高二多益就考出九六○分（滿分九九○），最近他又挑戰全民英檢高級，竟一試輕騎過關。

陳子劼說，因已高三並未特別準備英檢高級考試，但他獲選代表學校參加全國高級中等學校技藝競賽商業類英文職場組競賽，在教師周巧錡、鐘英綺指導下，半年來密集練習英文簡報、作文等，可能因此讓他的能量爆發，考試時「寫得很順手」。

陳子劼的英文實力來自於土法煉鋼，小學時家人投其所好，買原文兒童讀物讓他看，遇到不會的字一定查字典，再筆記下來，反覆閱讀就有熟悉感。他更愛追美劇，小五、小六起，開始看國外影集、電影，家人用遮字幕方式讓他練聽力。

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