〈南部〉池上拚觀光 首辦油菜花田票選

2019-01-07

〔記者王秀亭／台東報導〕每到冬季，大片金黃油菜花田成為台東縣池上鄉最美的特色景觀，池上鄉公所為鼓勵農友將美景留到農曆年後，並刺激旅遊淡季的觀光人潮，首度舉辦油菜花田最佳人氣票選活動，讓遊客直接走進景觀區，用選票選出最漂亮的油菜花田。

配合寒假 鼓勵農民拉長養田時間

池上稻農習慣在二期稻作休耕期，灑下油菜籽作為綠肥，池上鄉公所秘書潘正寅表示，由於農民翻耕、插秧時間不一，為配合寒假觀光人潮，鼓勵農民保留花海，將養田時間拉長到農曆年節後才插秧，因此，推出油菜花田最佳人氣票選活動。

26戶農民參與 票數最高獎金兩萬

第一屆油菜花票選有二十六戶農民參與，花田集中在池上老田文化景觀區內的伯朗大道、金城武樹周邊，鄉公所在每個參賽的油菜花田旁設置票桶，透過民眾實地觀察投票，選出最美油菜花田，票數最高的農友可得獎金兩萬元。

活動開跑後，不少遊客賞景兼投票，來自台南的曾小姐說，油菜花田搭上後方的中央山脈，真的好美；還有遊客表示，池上油菜花田與大自然美景怎麼拍都好美，高雄少有這種田園景色，一定要慢遊，才能選出心中最美的油菜花田。

不過，第一屆參賽農田僅十三公頃，青農魏瑞廷說，活動辦理時間過於倉促，不少農友得知消息以來不及報名，加上今年一期作插秧時間較早，導致配合意願降低。

池上鄉公所表示，民眾可在鄉內民宿、腳踏車出租店、超商索取投票券，實際走進田裡，在最美的油菜花田旁投下自己的一票，參與投票者就有機會抽中池上米乖乖、池上米餅、池上米可樂果等好禮，活動至二月十二日止。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/