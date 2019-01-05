〈南部〉成大AI跨域交流觀摩會》AI結合通訊軟體 腦波穿戴裝置傳遞情緒

2019-01-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕科技部透過學界推動ＡＩ人工智慧產業化和產業ＡＩ化，首場「ＡＩ跨域交流觀摩會」昨在國立成功大學登場，包括成大人工智慧生技醫療創新研究中心等全國六十六個學術團隊齊聚一堂，其中交通大學團隊展示利用腦電波的人工智慧技術結合通訊軟體傳遞情緒，遠距溝通「戴頭套」很吸睛。

交大人工智慧普適研究中心利用人工智慧對情緒腦電波進行辨識和判斷，在未來遠距溝通上，可透過腦波的穿戴裝置，雙方同時了解對方的情緒，避免言語誤解，而這個人工智慧技術可結合Facebook、LINE等通訊軟體，讓溝通更無障礙。

科技部次長許有進指出，ＡＩ人工智慧正在改變全球產業發展，期許各團隊以台灣市場試水溫，吸引企業投資，將研究成果轉化為有價值的創新發展，引導台灣成為ＡＩ發展重鎮。成大校長蘇慧貞說，成大樂意成為各領域交流據點，為彼此帶來更多的成長與發展。

科技部去年推動ＡＩ創新研究中心計畫，在成大、台大、清大、交大都成立ＡＩ創新中心，再各自結合其他大專校院發展相關的研究與運用，為激發每一團隊的戰鬥力，今年起每季舉辦一次跨域交流觀摩會，邀請國際知名產業和四個中心團隊發表成果報告，並評估研究成果商業化的可能性與價值，從中選出最具產業化潛力的團隊，期望找出不同團隊間可共用資源進行整合。

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