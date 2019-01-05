〈北部〉追思羅慧夫 蔡英文：是真真正正台灣人

2019-01-05

〔記者周敏鴻／龜山報導〕蔡英文總統昨天前往林口長庚紀念醫院，參加「羅慧夫醫師追思會」，她推崇羅慧夫是「真真正正的台灣人」，一生對台灣的貢獻，帶給台灣人無限的溫暖，讓人永難忘懷。

上月3日在美辭世 享壽91歲

羅慧夫曾任馬偕醫院院長及林口長庚紀念醫院創院院長，去年十二月三日在美國辭世、享壽九十一歲。追思會上除蔡英文頒發褒揚令，還有長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、羅慧夫生前學生、羅慧夫顱顏基金會人員與多位醫界人士，透過影片、音樂來追思羅慧夫的貢獻。

在台行醫40年 醫療現代化推手

蔡英文說，羅慧夫在台行醫四十年，將一生最精華的時間都奉獻給台灣，在台灣最匱乏、醫療資源最貧瘠的時代，建立起許多重要的醫療制度，是台灣醫療邁入現代化最關鍵的推手，也創下醫療史上許多的第一，包括台灣第一間加護病房、第一個燒燙傷中心、唇顎裂治療中心、自殺防治中心等，並捐出退休金成立羅慧夫顱顏基金會，服務超過五萬人，為台灣領先國際的顱顏整形外科奠定了重要基礎。

捐出退休金 成立顱顏基金會

蔡英文代表國家向羅慧夫致上最大敬意，她說，羅慧夫十分重視台灣的偏鄉，曾在離島、部落進行巡迴醫療服務，並率領學生投入國際人道醫療服務，也因此獲得總統文化獎的人道奉獻獎，帶給台灣人無限溫暖。

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