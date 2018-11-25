〈北部〉《花蓮》縣議會版圖 藍營席次仍過半

2018-11-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議員席次長期藍大於綠，昨晚投票結果，現任議員仍具有優勢，從鄉鎮長轉換跑到的吉安鄉長黃馨、壽豐鄉長張懷文均高票當選，已逝的前花蓮市長田智宣的妻子張美慧，也獲第一選區最高票；本屆落選頭無黨籍楊華美也擠進前五名，為議會帶來新氣象。

前花蓮市長妻子張美慧第一高票

二○一四年地方選舉，花蓮縣議會當時國民黨有廿席，民進黨六席、無黨籍七席，今年選舉除縣議員游淑貞、何禮臺、張智冠、鄭乾龍及劉曉玫五人轉換跑到參選鄉鎮長、縣長等，許多縣議員都爭取連任；第一選區謝國榮、林宗昆、李秋旺及施金樹都順利連任成功；第三選區張正治、徐雪玉、葉鯤璟、張峻及黃振富順利連任。

第一選區當選的新科議員有前花蓮市長田智宣的妻子張美慧拿到第一高票；現任花蓮市長魏嘉賢的弟弟魏嘉彥拿到第二高票；前花蓮市長蔡啟塔回鍋參選也順利當選；資深社工楊華美上一次差一百多票成為落選頭，這次拿到三千七百多票；從市民代表轉換跑道的吳東昇也順利當選；資深議員莊枝財成為落選頭。

第三選區由鄉鎮長任期屆滿的張懷文、黃馨轉換跑道挑戰縣議員，分別拿該選區第一、二高票；上次挑戰失敗的吳建志今年捲土重來，也順利當選；吉安鄉民代表林源富轉換跑道，低空掠過當選；現任議員游美雲成為該選區落選頭；實際當選名單仍以縣選委會公告為準。

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