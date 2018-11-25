〈北部〉議會版圖翻盤 藍增2席、綠丟4席

2018-11-25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣議員應選三十四席，四年前民進黨取得十二席，成為最大黨，陳文昌更當選全縣首位民進黨籍議長；這次選舉結果國民黨拿下十三席，囊括最多席次，連涉賄被收押禁見的國民黨籍候選人林騰煌都順利當選。時代力量提名三人均落選。

四年前的宜蘭縣議會，民進黨十二席、國民黨十一席、無黨籍九席、樹黨及親民黨各一席；陳文昌獲友軍奧援，拿下議長寶座，當年縣長林聰賢也是高票連任，民進黨在宜蘭縣完全執政。

蘇澳林騰煌選前被收押也當選

昨天議員選舉開票結果，民進黨剩下八席、國民黨十三席、無黨籍十二席、親民黨一席。陳文昌議長寶座岌岌可危，國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名的候選人林騰煌，選前涉賄被收押，家人透過臉書祭出悲情牌，最後也當選；反觀同選區尋求連任的民進黨議員邱嘉進意外落馬，跌破不少人眼鏡，他在臉書貼文，自認努力不足，坦承敗選。

民進黨籍五結鄉長簡松樹、冬山鄉長謝燦輝，均兩屆任期屆滿，挾雄厚民意基礎當選議員，轉換跑道繼續服務鄉梓，延續政治生命。

議長陳文昌險勝三星鄉長黃錫墉

議員當選名單出爐後，啟動議長爭霸戰，曾任三屆議長的國民黨議員張建榮部署已久，因國 民黨打勝仗，氣勢正旺，被看好有望第四度登上議長寶座，現任議長陳文昌在議員選舉中，險勝同選區的三星鄉長黃錫墉，議長選戰則處於劣勢，想要連任議長恐非易事。

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