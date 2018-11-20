〈北部〉紓解塞車 中山高頭份交流道北出口拓寬

2018-11-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕中山高速公路苗栗縣頭份交流道每逢上下班尖峰時段，車潮湧入導致附近交通壅塞，民眾抱怨連連，苗栗縣政府獲前瞻計畫經費補助，將於交流道北側出口近終點路段向外拓寬，增闢右轉車道，使原有的三線道改為四線道，盼有效分流紓解車潮。昨舉辦動工儀式，預計明年五月底完工。

增闢右轉道 明年5月底完工

頭份交流道鄰近竹南科學園區，為許多通勤族上下班必經之道，但因車流量大，常造成頭份匝道口銜接台一線中華路、建國路及顯會路交叉口壅塞，甚至有駕駛為搶快，臨時變換車道、違規行駛路肩釀事故，也成為地方交通長期難解之痛。

前瞻補助近4000萬 總共投4500萬

苗栗縣政府獲內政部營建署補助三千九百六十萬前瞻經費，加上苗縣府配合款五百四十萬，共投入四千五百萬進行道路工程改善及路邊植栽美化。

苗縣府工務處長趙清榮表示，該工程範圍西起頭份交流道匝道出口處，東至一二四縣道與中正路口，全長一千六百八十三公尺。工程重點在於交流道出口的右轉北上方向、長一百四十七公尺路段，將利用現有路旁邊坡拓增設三．五米寬的右轉車道，現有的右轉車道則改為直行車道，增加道路容量。

此外，也將全面刨鋪老舊AC路面，並針對龜裂沉陷嚴重區段進行路基換底作業，提升路面承載力；交通標誌牌面也將以共桿型式整理美化；四處路口的電纜實施地下化。

縣長徐耀昌說，頭份交流道為進入苗栗縣的門面之一，長期塞車問題不僅困擾附近居民，也有礙城市意象及發展，因此有其急迫性改善，未來由苗縣府施工增設車道，再由高速公路總局規劃動線，盼能有效紓解塞車問題。