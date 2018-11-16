〈北部〉竹市文化局將重建 打造新總圖

2018-11-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕爭取連任的新竹市長林智堅，昨天發表「新竹市圖書館總館」計畫，表示已向中央提案爭取經費，將把卅八年歷史的文化局拆除重建，打造全新的總圖書館，使用空間擴大，增加多元館藏、強化展覽功能與親子共讀空間，可望成為新竹市新地標。

林智堅說，新竹市文化局一九八○年設立，其中圖書館一九八六成立，僅六百廿五坪，空間不足導致無法擁有更多藏書；新竹市公共圖書館每人可分配藏書冊約一點八本，但每人平均借閱量高達四點三本，僅次於台北市和台中市，市民對於閱讀有更高需求。

林智堅說，將借鏡日本太田市美術館、圖書館及高雄市總圖的空間規劃，其中高雄市總圖為市民設計主題書展，讓閱讀更便利，且專為兒童設置友善的閱讀空間，值得參考。

林智堅說，未來總圖將增加多元文化、童書及視聽資料，並根據市民需求規劃主題書展與藝文展覽，擴大親子共讀空間，讓孩子在書香環境中長大。

文化局及演藝廳周邊的用地為二．五九公頃，林智堅說，日前拜會教育部，總圖的計畫已獲教育部長葉俊榮高度肯定，有信心能爭取到興建經費。

任教於實踐大學建築設計學系的王俊雄說，最近調查發現新竹市的文化設施數量雖足夠，但規模較小，確實需要一個規劃完善的總圖書館，提供群體學習的場所、各族群交流空間的全方位圖書館。