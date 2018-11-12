〈北部〉宜縣綠營最強小雞 江聰淵成立競總

2018-11-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕爭取連任的民進黨宜蘭市長候選人江聰淵（見圖左，記者張議晨攝），昨天成立競選總部，他的政壇「師傅」宜蘭縣代理縣長陳金德、縣長候選人陳歐珀、議長陳文昌、民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財等人站台相挺，因基層實力堅強，被視為縣內綠營「最強小雞」。

宜蘭縣有十二鄉鎮市，宜蘭市是縣治所在地，地方暱稱為「大房」，過去是國民黨優勢選區，江聰淵四年前為民進黨建立灘頭堡，這次競選連任，國民黨徵召退休警官張森霖出馬迎戰。

陳歐珀說，宜蘭市四年來的建設，大家有目共睹，市長選舉只要團結，民進黨就能勝選，呼籲選民「陳歐珀一票、江聰淵一票」，縣市雙贏，為縣市合作創造契機。

陳金德昔日立委任內，江聰淵當他的服務處主任，兩人師徒情誼深厚，江聰淵兩年前曾表態爭取民進黨宜蘭縣長提名，去年十一月，陳金德返鄉接任代理縣長，江聰淵支持他選縣長，自己爭取市長連任，但陳金德沒有參加黨內初選，民進黨提名陳歐珀參選。

陳金德打趣地說，江聰淵本來要選縣長，看他回來才退讓，「我欠江聰淵一個人情」，稱讚江在政治圈已經學了廿年工夫，並在基層建立深厚基礎，日後發展無可限量。

之後，陳金德話鋒一轉，矛頭指向國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，直指代理縣長任期剩下一個多月，若交棒給不會批公文、主持會議，只會挖砂石、變更都市計畫的人選，他會非常痛苦，盼選民支持陳歐珀；對此，林姿妙陣營回應，綠營手法到現在都沒變過，不再對抹黑作出回應。