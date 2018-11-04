〈南部〉高雄農會大票倉 逾2/3力挺陳其邁

2018-11-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數藍綠搶票，農會及水利會員成為兵家必爭之地，在市府團隊深耕多年努力下，全高雄市二十七個農會中，每個農會均有重要幹部出任民進黨高雄市長候選人陳其邁後援會幹部，以高雄地區農會理事長李清讚最具指標性，陳其邁表示，超過三分之二農會支持他，農會票源綠大於藍態勢明顯。

高雄地區農會理事長李清讚挺陳 具指標

高雄農田水利會員人數超過六萬人，二十七個農會會員人數超過二十五萬人，以高雄地區農會會員人數超過六萬五千人最多，理事長李清讚出任陳其邁農漁水利會後援會長，其次鳳山區總幹事歐國南出任陳其邁農漁水利會後援會總協調、美濃區農會總幹事鍾清輝出任陳其邁美濃後援會總幹事，均深具指標性意義。

高市農會理事長蕭漢俊挺藍 影響力有限

值得一提的是，高市農會理事長蕭漢俊表態挺藍，但常務監事楊榮南出任陳其邁農漁水利會後援會總督導與蕭抗衡，楊的兒子是茄萣區農會總幹事，加上市農會沒有基層會員，地方認為蕭的影響力有限。

陳其邁︰提撥農發基金 每年將增一億

高雄地區農會昨舉辦力挺經濟市長陳其邁大會，總統府秘書長陳菊攜手陳其邁，展現綠營團結氣勢，陳其邁表示，超過三分之二農會支持他，市府每年提撥五億元農發基金，他承諾當選後每年增加一億元，若連任可達十三億元，提升國際競爭力。

陳菊表示，國民黨長期重北輕南，造成台北市地下都是捷運，高市地下卻是石化管線，在謝長廷與她二十年打拚下，高雄蛻變大家有目共睹，成為一座宜居城市，卻因選舉被講到「天地顛倒邊」，但高雄人不能被看衰，面臨「大厝蓋一半，師傅毋通換」，她號召大家全力支持陳其邁，延續民進黨在高雄的優質施政。

近來藍營提出蔬果搶攻香港等，加強冷鏈保存技術，喊出農產品外銷三成，李清讚昨打臉韓國瑜，強調市府推動高雄農產品已立足國際，韓國瑜喊出外銷三成，只是選舉喊口號。

副市長蔡復進表示，市府每年帶領農民插旗國際市場，今年外銷量創新高，達五千二百公噸，比去年成長二成八，對於韓國瑜喊出外銷三成，他反問農產品若遇到颱風、氣候異常，還能夠外銷三成嗎？他打臉藍營是不可能的事，會造成國內物價上漲，更影響民生經濟。