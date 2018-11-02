〈台北都會〉姚車隊掃街 邀週六「手牽手」

2018-11-02

〔記者周彥妤／台北報導〕內湖交通壅塞難解，民進黨台北市長候選人姚文智日前提出「首都大環線」政策，盼望對症下藥。昨下午他偕同幕僚，從內湖騎乘電動機車至象山，車隊沿途掃街宣傳政見，姚除再批市長柯文哲「破紀錄」，任內一條捷運都沒完成，另預告三日他將於延平北路舉行「淡水河河岸Skyline」手牽手活動，為十八日登場的大型活動「手牽手，護台北」暖身。

姚文智昨下午以內湖洲子二號公園為起點，車隊沿路騎往象山。姚再批柯，過去廿年，每任市長在任內都有完成捷運建設，唯獨柯一條都沒有，尤其柯常把解決內湖交通問題掛在嘴邊，推託都市計畫出問題，但歷經四年問題依舊未解。

姚文智說，先前政院審查前瞻預算，柯文哲不斷質疑、唱反調，卻偷偷去申請東環線的前瞻計畫；而他主張推動「首都大環線」，讓現行捷運路網結合南北環再加上東環線，打造像是日本山手線或英國circle line，一舉解決內湖交通，也讓北市捷運路網跟上一流國際城市的水準。

另外，姚也預告，三日的「淡水河河岸Skyline」手牽手活動，將從延平北路與民生西路交叉路口，走到延平北路與酒泉街交叉路口；同時再加上他提出的「文化輕軌線」政策，讓外界了解他的西區發展政策。他也說，三日活動只是暖身，重頭戲仍是十八日的「手牽手，護台北」大遊行，細節下週將公布。