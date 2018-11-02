〈中部〉《台中市議員選舉第十一選區》新增一席 參選大爆滿

2018-11-02

記者張瑞楨／選情分析

第十一選區（東區、南區，應選五席，含一席婦女保障名額，十一人參選），下屆議員應選席次雖新增一席，參選人數卻大爆滿，高達十一人，民進黨與國民黨提名人數相同，連性別比例都一樣，略呈藍綠對戰情勢，不過，具爆發力的無黨籍與其他政黨候選人也有搶攻上壘的機率，但以整體來看，本選區的選情相對穩定，如果沒有爆炸性議題，有人認為各黨當選席次比例很難有重大改變，該選區的觀察重點是「新增一席，由誰拿走」。

本選區雖呈現新人挑戰老將的態勢，但距離投票日僅廿多天，新人仍沒有打出具震撼效果的議題，亦缺乏足以扭轉選情的爆發力，藍綠兩陣營的老將也都如履薄冰，不讓自己陷入「混戰」中，這是選情相對穩定之因。

兩黨陣營中，民進黨提名三人，何敏誠、邱素貞（女）與鄭功進都是征戰多年的老將；國民黨提名三人，現任議員李中是具基層基礎的老將，羅廷瑋與賴曉亭（女）雖屬新人，但並非「政治素人」，分別有現任里長與前議員賴頤年之女的既有優勢。兩黨各提名三人，也都包含一位女性，選舉策略相似度高，如果藍綠對峙激化，其他政黨或無黨籍的空間可能會被大幅壓縮。

不過，以目前局勢來看，本選區並非沒有其他勢力的空間，包括以第三勢力自居的歐巴桑聯盟候選人李婉如，以及出身藍營、但以無黨籍參選的林學冠，還有被視為泛綠的無黨籍候選人吳品儀，以及無黨籍廖國銘、來自越南的新住民刁予弘（無黨籍），都有機會搶攻市議員寶座，但前提是要在僅剩的廿多天有足夠的爆發力。

有人認為，第十一選區參選人數雖爆滿，選情卻顯得有點冷，主因在於老將採取鴨子划水策略，不希望選情激化，也不想「打混戰」，新人雖想拉抬熱度，卻缺乏適當議題，選情也就比較穩定，如持續下去，觀察重點將是「新增一席是誰？」