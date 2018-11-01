〈北部〉竹縣6議員貪污定讞 5人報到入監

2018-11-01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕六名國民黨新竹縣議員集體貪污案判刑定讞，經新北地檢署囑託新竹地檢署執行，新竹地檢署命轄區分局員警直接送達執行通知給各被告，除了許阿勇仍待新北地檢署向新北地院聲請重新定應執行刑，暫緩報到，截至昨天五名縣議員已全數到新竹地檢署報到執行，送往新竹監獄入監服刑。

許阿勇待新北地檢確認 暫緩報到

新竹縣議會現任議員林光榮、劉良彬、趙一先、林保光、蘇明輝及前議員許阿勇被控藉教育補助款收賄，最高法院上月十一日駁回上訴，全案定讞。

其中，林保光判刑十三年、褫奪公權四年；劉良彬判刑九年二月、褫奪公權四年；蘇明輝、趙一先均被判刑八年、褫奪公權四年；許阿勇判刑七年二月、褫奪公權四年；林光榮判刑一年十一月、褫奪公權二年。

據了解，由於許阿勇先前另有其他案件，因此新北地檢署聲請院方重新對他定應執行刑，因此除了他不在昨天的報到之列外，其餘五名縣議員中，刑度最輕的林光榮已經在十月卅日先行報到，其餘四名議員昨天都已經先後到新竹地檢署報到執行。

6人利用議員職權 向廠商收賄

林光榮等六名縣議員自二○一○年至二○一二年間，利用縣議員得向縣政府申請「公共工程建設及設備補助款」的職權，用以補助縣轄內各團體、學校公共工程等經費，藉由補助多所國小購置圖書、資訊軟體等機會向廠商收賄。

被告等人收賄金額自十萬元至八十五萬元不等，高等法院二審依貪污治罪條例收賄罪，判處六名前後任議員有罪，經最高法院駁回上訴確定。另外，同案的林保光妻子陳美榮被判刑三年十月，昨天未依報到時間到案，檢方開出拘票，於昨晚八點將她拘提到案。