〈南部〉韓國瑜賣菜郎﹖基進黨起底是「貴族世家」

2018-10-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨高市議員候選人洪正昨天召開記者會，質疑國民黨市長候選人韓國瑜與張榮味關係深、妻子又是雲林地方政治世家，創辦學校獲台糖優惠租地，且選舉至今花費絕不只是賣菜郎，也不是只有一瓶礦泉水、窮得沒錢選舉。對於質疑，韓陣營表示尊重。

質疑韓與張榮味關係良好

洪正（旗津鼓山鹽埕）表示，韓國瑜一再向媒體表示，自己只是賣菜的、只有一瓶礦泉水、窮得沒錢選舉，但對比他在高雄砸重金、大撒幣、四處掛看板、租公車廣告和宣傳車，與事實根本不符。

洪正說，先不論全球或中國韓粉網軍是否免付費跨國拉抬網路聲勢，單看韓國瑜本身刻意掩蓋的「貴族世家」背景，顯然一切就有鬼！且參選一路造假不斷，假拔樁、假造勢，到最核心的候選人形象也都是造假？

洪正質疑，韓國瑜與張榮味關係良好，之前才能擔任北農總經理；他在立委任內，更結合妻子李佳芬在雲林地方政治世家的優異條件，成為貴族學校創辦人。

洪指出，熟知地方政情的人都知道，該校土地是向台糖承租，如果不是政商關係良好，加上與時任縣長張榮味的麻吉關係，如何順利取得承租合約？且一租就是五十年。

洪正解析，從各種脈絡來看，韓國瑜根本不是賣菜的，而是一個結合早年立委身分與妻子政治家族力量，成為貴族學校創辦人的有錢公子哥。