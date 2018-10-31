〈北部〉新寶元鋼鐵複查不合格 重罰232萬

2018-10-31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣新寶元鋼鐵廠未依規定在廢氣排放前開啟洗滌塔，七月被開罰一百萬元；環保局廿五日前往複查，發現廠內洗滌塔流率不合規定，且廢水量、回收水量等數據涉及登載不實，縣府昨再依空汙法、水汙法重罰二三二萬五千元，並將環工單位、工廠負責人移送法辦；對此，新寶元不願回應。 新寶元鋼鐵廠四月被檢舉十次，宜蘭縣政府六月派員稽查，發現該廠露天燃燒垃圾，且污染防治設備與許可證內容不符，七月開出罰單。業者九月十七日提出申報改善完成，但縣府稽查人員廿五日晚間前往複查時，卻被廠區保全擋下，雙方在大門爭執廿多分鐘，稽查人員才順利入內。

涉偽造紀錄 負責人將送辦

稽查人員發現，廠內洗滌塔流率在操作許可上，為每分鐘為一千至一千三百公升，但稽查時僅每分鐘七百公升，研判製程作業時未完全開啟防治設備。

稽查人員廿九日再次進廠，廠方提供的洗滌塔PH值是七．二，但環保局檢測洗滌塔補充水槽PH值卻僅三．一一，兩者差距過大，懷疑數字有問題，且廠內反洗廢水儲槽也不是許可證登載設備，沙濾槽則故障未用。

環保局說，除洗滌塔不合規定，廠方所提供的回收水量紀錄，明顯與水錶記載不符，業者當場坦言「所有數值都是憑空杜撰」。

宜蘭縣代理縣長陳金德批評，新寶元是具有相當規模的鋼鐵廠，但有防治污染設備卻不用，決議再依水汙法、空汙法裁罰二三二萬五千元，廠方偽造回收水量紀錄部分，則會依法將環工負責人、新寶元負責人移送法辦。