〈南部〉東山咖啡季插旗 未標地點、時間惹議

2018-10-30

〔記者王涵平／東山報導〕東山咖啡季開幕，咖啡豆主要產區農民卻不知情，宣傳旗幟未標示活動時間，遊客對於活動內容也霧煞煞。農業局代局長李建裕表示，將邀相關承辦單位研商，補強相關行銷工作，吸引遊客前來體驗東山咖啡產業文化。

175咖啡公路上插滿旗幟

東山咖啡季上週末上午在山下熱鬧開幕之際，在山上優閒喝著自家種咖啡的農民聽聞，一臉狐疑地問「咖啡季開幕了？」

一七五咖啡公路上，山上咖啡豆主要產地社區的觀光問路店前插著咖啡季宣傳旗幟，幾位遊客端詳著旗幟，自言自語「咖啡季活動是什麼時候？」原來旗幟上沒印活動期間與地點。

農業局：活動後 續用插旗

農業局科長郭德偉表示，宣傳旗幟未印製時間是與在地產銷團體研商後決定，希望活動結束後還能繼續使用，對於提供遊客更充分多元的活動資訊，將邀農會等相關團體研究，加強網路等各種管道宣傳。

至11月25日 多項活動可先預約

農業局表示，東山咖啡季活動期間為十月廿七日至十一月廿五日，活動期間結合大鋤花間咖啡農場、仙湖休閒農場及在地青農與文史工作者，分別於十一月三日至十一月廿五日每週推出窯鄉學堂與窯鄉小旅行，內容包括咖啡烘焙教學、柑橘採果、龍眼焙灶窯參訪及東原老街導覽等一系列精彩活動，相關訊息可電洽0916301338佘岡祐、0919112833林睿騏或至https://goo.gl/yrc4U6活動報名網頁報名，因配合椪柑產季且數量有限，請及早預約，以免向隅。

消費送生肖咖啡杯 值得收藏

農業局指出，今年延續年度生肖咖啡杯製作，具收藏價值，在東山農會咖啡文化館購買農會桂圓軟Ｑ糖套組產品，即可免費獲贈一組，一七五公路咖啡店家也有類似兌換或贈送方式，可洽詢店家。