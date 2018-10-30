〈台北都會〉親子體驗博物館 蘇貞昌：一定興建

2018-10-30

〔記者邱書昱、陳昱勳／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天推出政策影片，主打「親子體驗博物館」動畫，影片一開場是蘇貞昌騎機車載著小女孩，畫面活潑有趣；他批評說，位於新板特區精華地段的三．三公頃土地，十三年來閒置而淪為全台最貴的機車停車場，市府不作為又沒效率，他要用創意及魄力爭取中央支持興建，透過科技、知識讓親子成長學習，打造充滿想像的親子體驗城堡。

政策影片以動畫和小朋友結合，介紹博物館包含AR擴增實境的科普教育、體適能教育、航太教育、AI程式教學等，大量使用3D動畫，不但有雷龍出現在新板特區，並將市民廣場的聖誕樹改造成太空船奔向宇宙。

拚翻轉閒置13年新板精華地

蘇貞昌表示，他不只是推銷一座博物館，更要告訴市民「對於治理城市已經做好準備」，要讓停滯十三年的土地翻轉，市民以後不用再跑到國外參觀，反而是國外的爸媽要來新北市體驗；他並預告，十一月三日、四日分別在板橋第一體育場的廣場和中和四號公園，舉辦「玩趣總動員—親子體驗互動Party」園遊會，邀請大小朋友搶先體驗。

地主是文化部 蘇有信心爭取

對於市府解釋這塊土地是文化部所有，開發權限在中央，並指中央政府在二○一六年政黨輪替後，取消原本委託市府規劃的大型歌劇院開發案。蘇貞昌批評說，如何開發要看市民選擇怎樣的市長，市長如果專門跟中央抬槓，不會溝通又沒有論述能力去說服中央支持，當然很困難，他有創意、決心跟魄力，當選後一定說服中央支持，「親子體驗博物館」一定蓋得起來。

文化部：土地利用重新評估

文化部官員昨天表示，這處「特專三區」文化設施興建推動計畫，當初暫停委託新北市政府代辦，主因是原來的BOT規劃案，文化核心設施的劇院空間規劃只佔總建築量體十％，其餘高達九十％建築量體作為商業與住宅設施，二○一六年經過嚴謹評估，認為原規劃的文化核心設施比率偏低，偏離政府文化設施目的與核心價值，文化部在二○一六年六月、八月舉辦兩場公聽會，與會民眾、地方民代也多反對市府規劃的BOT方案，所以決定暫緩後續招商作業。

文化部說，已在去年委託專業顧問廠商重新評估及規劃，後續將舉辦諮詢會議徵詢地方各界意見，最後報請行政院決定。

另外，對於侯友宜昨天宣傳行銷萬里蟹等政績，蘇貞昌受訪說，螃蟹在萬里好多年了，不只萬里有螃蟹，金山附近海域也很多，他當年舉辦神明淨港時就開始推銷，他當縣長時推廣一鄉鎮一特色，不只萬里的螃蟹，還有金山的番薯、三芝的茭白筍等，2.0的蘇貞昌會讓一鄉鎮一特色2.0做得更好。