〈中部〉《人力銀行調查》台中上班族留鄉率 全台之冠

2018-10-30

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕台中市工商發展投資策進會廿九日舉辦「青創圓夢—自己的夢想自己PLAY論壇」，市長林佳龍致詞時表示，台中從多元層面挹注資源，鼓勵青年創業，據調查，台中上班族留鄉率居全台之冠，希望藉此論壇，吸引更多人在台中一圓創業夢。

青創圓夢論壇邀請曾參與市府青創計畫輔導的三位案例，包括蔬安鮮農場江啟峰、走走家具宋倍儀、ITHINKING邱國棟分享創業圓夢。現場也有廿個青創攤位，展示創意作品。

薪資所得成長 失業率六都最低

林佳龍表示，台中是創新創業的宜居城市，近年來包括青年希望工程、摘星計畫、青年加農等計畫，都展現成果，市府從產學訓用的人才培育、職涯輔導、創新創業、就業獎勵方案等層面挹注資源，加上台中市招商有成、創造就業機會，失業率從二○一六年的三．八％、二○一七年的三．七％，至今年上半年降到三．六％，三度蟬聯六都最低，薪資所得也實質成長。另根據1111人力銀行民調結果，台中市上班族留鄉率達八十四．三％，居全台之冠。

市府表示，上述民調是在去年八月公布，民調結果也顯示，民眾選擇在台中工作生活，前三大誘因依序為生活機能便利、居住環境佳、氣候宜人，且在台中工作的上班族平均月薪為三萬七千八百七十六元。