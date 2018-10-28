〈中部〉花博全票設計 宛若花博卡黑夜款

2018-10-28

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推專屬市民的「花博卡」，申辦數量突破一百五十萬張，創各地市民卡最高紀錄。市府廿七日也公布花博全票設計樣式，票面圖樣採深色設計，並呼應花博卡的視覺理念，就像是花博卡的「黑夜款」，將於開幕後在現場販售。

交通局長王義川表示，花博卡的功能及好康豐富多元，獲得廣大回響，且自九月三日起，開放公所臨櫃申請，隨辦隨領，平均每天超過六千張，各公所申辦人數有明顯增加趨勢，累計申請數已超過一百五十萬張，創全國各縣市市民卡的最高紀錄。

王義川說，花博卡設計樣式獲得民眾喜愛，許多外縣市民眾也想珍藏，為回應民眾期待，邀請花博卡設計師方序中，以花博卡的理念設計花博全票票面，圖樣採深色設計，並呼應原花博卡的視覺理念，但未具備悠遊卡、特約優惠等功能，以與花博卡區隔。

王義川表示，花博開園起全票三百五十元，均以門票入園，不提供身分證查驗機制。全票票面設計就像是花博卡的「黑夜款」，邀請民眾從白天到黑夜感受台中的美好，以連結共好的城市理念，透過「四方連續」的手法，每張卡都可以和另一張卡拼在一起。

另外，有關花博卡申辦，交通局提醒市民朋友，十月廿五日起，交通局已不再受理統一收件及製卡，請市民攜帶身分證明文件或由同戶親友攜帶委託書，至各區公所臨櫃辦理，隨到隨辦、現場發卡。